METEO Previsioni Italia Burrasca nel weekend | torna il MALTEMPO anche forte

(Di mercoledì 25 novembre 2020)SINO AL PRIMO DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il dominio dell’anticiclone sull’regge, seppur con ancora residui disturbi sull’estremo Suddove ulteriori piogge e temporali penalizzano soprattutto la Sicilia centro-orientale. I primi segnali di debolezza dell’anticiclone si manifestano da ovest, a causa dei primi spifferi d’aria umida legata ad un sistema perturbato che si sta organizzando sulla Penisola Iberica. Nonostante la diffusa presenza del sole, l’aria si mantiene ancora pungente soprattutto nelle ore notturne ed il primo mattino. Sulla Val Padana si continuano a registrare valori notturni spesso sottozero, a cui si contrappone clima più mite in montagna. Questo scenario non è altro che il risultato dell’inversione termica, con il freddo intrappolato nei bassi strati. Insi ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per i prossimi giorni. Ne parliamo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo - tweetnewsit : La situazione sinottica sull'#Europa Anticiclone sull'Europa centro-orientale con valori di pressione al suolo fino… - LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam - CentroMeteoITA : #METEO #PALERMO - Tra SOLE e NUBI IRREGOLARI si attende il #MALTEMPO del #WEEKEND, ecco le previsioni - LampedusaToday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 18°C. Consulta meteo e previsioni › -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Previsioni

Temperature in generale stabili, con estremi di 15°C e punte di 20°C. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Basso T ...Maltempo localizzato in Sicilia, stabile altrove e anche a Palermo Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono generalmente stabili grazie all\'azione di un promontorio anticiclonico di ?