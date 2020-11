Meteo Italia nel lungo termine: maltempo ESTREMO e freddo da est (Di mercoledì 25 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione hanno preso una direzione e la stanno perseguendo da giorni, indicando – ormai non ci sono più dubbi – un lungo periodo perturbato. Individuare le dinamiche precise non sarà semplice, né evidentemente quali effetti si potrebbero manifestare sulle nostre regioni. Ciò che è assodato, al momento, è che l’Atlantico si sta risvegliando da un lungo torpore e grosse, profonde depressioni minacceranno concretamente il Mediterraneo. Le maglie cicloniche, estendendosi sui nostri mari, potrebbero generare profondi vortici secondari. Tali strutture, ne avremo un assaggio nei prossimi giorni, potrebbero rivelarsi potenzialmente pericolose. Non mancheranno piogge localmente abbondanti, persistenti, fin troppo forti, tant’è che si dovrà prestare attenzione alle fragilità ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione hanno preso una direzione e la stanno perseguendo da giorni, indicando – ormai non ci sono più dubbi – unperiodo perturbato. Individuare le dinamiche precise non sarà semplice, né evidentemente quali effetti si potrebbero manifestare sulle nostre regioni. Ciò che è assodato, al momento, è che l’Atlantico si sta risvegliando da untorpore e grosse, profonde depressioni minacceranno concretamente il Mediterraneo. Le maglie cicloniche, estendendosi sui nostri mari, potrebbero generare profondi vortici secondari. Tali strutture, ne avremo un assaggio nei prossimi giorni, potrebbero rivelarsi potenzialmente pericolose. Non mancheranno piogge localmente abbondanti, persistenti, fin troppo forti, tant’è che si dovrà prestare attenzione alle fragilità ...

