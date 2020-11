Mercato Juve, Dybala verso la cessione? Il Villarreal propone lo scambio (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Juventus è reduce da una brutta partita, quella vinta a fatica contro il modesto Ferencvaros, travolto all’andata 1-4. Tra i peggiori in campo, spicca ancora una volta Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è stato schierato titolare da Andrea Pirlo, al fianco di Cristiano Ronaldo, ma non è stato in grado di incidere sul risultato del match. L’argentino sembra l’ombra dell’attaccante che è stato lo scorso anno, capace di trascinare la Vecchia Signora verso la conquista del nono scudetto consecutivo e la cosa starebbe spazientendo la società. Il destino di Dybala potrebbe decidersi nelle prossime settimane, ma la sua permanenza alla Juventus, se il suo rendimento non dovesse migliorare, si starebbe allontanando sempre di più. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lantus è reduce da una brutta partita, quella vinta a fatica contro il modesto Ferencvaros, travolto all’andata 1-4. Tra i peggiori in campo, spicca ancora una volta Paulo. Il numero 10 bianconero è stato schierato titolare da Andrea Pirlo, al fianco di Cristiano Ronaldo, ma non è stato in grado di incidere sul risultato del match. L’argentino sembra l’ombra dell’attaccante che è stato lo scorso anno, capace di trascinare la Vecchia Signorala conquista del nono scudetto consecutivo e la cosa starebbe spazientendo la società. Il destino dipotrebbe decidersi nelle prossime settimane, ma la sua permanenza allantus, se il suo rendimento non dovesse migliorare, si starebbe allontanando sempre di più. LEGGI ANCHE: Calciontus, ...

junews24com : Mercato Juve, una big italiana sfida i bianconeri per Manuel Locatelli - - UgoBaroni : RT @CorSport: #Milan, #Calhanoglu in zona rossa: c'è l'ombra della Juve ?? - ilnapolionline : Lo Monaco: 'Juve-Napoli? Il buonsenso deve portare alla ripetizione della partita' - - STOCALCIO1 : ??Dalla Spagna arriva un'indiscrezione di mercato sulla #Juve: la prossima stagione Keylor #Navas, portiere classe… - juve_grecchi : RT @CliffBurton6528: Per ritrovare gamba, testa e certezze, per ritrovare continuità, Dybala deve giocare il più possibile, ma se i problem… -