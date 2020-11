Meloni: “Basta femminicidi, basta violenze”. FdI in Parlamento con la mascherina rosso sangue (Di mercoledì 25 novembre 2020) “I dati delle violenze sulle donne, figli dell’indegna ‘cultura’ della donna sottomessa, sono terribili e inaccettabili. 91 i femminicidi avvenuti in Italia solo nel 2020“. Così Giorgia Meloni su Facebook nella Giornata contro la violenza sulle donne. Meloni: basta femminicidi, basta violenze “Come ogni giorno, continuiamo a batterci contro questo comportamento criminale. E a chiedere giustizia e tutele per le vittime di queste barbarie. Senza giustizia – scrive la leader di FdI – non sono sufficienti le giornate contro la violenza sulle donne. basta femminicidi, basta violenze!“. Rauti: oggi FdI con la mascherina rosso sangue Tanti i modi per celebrare la Giornata dedicata a una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) “I dati delle violenze sulle donne, figli dell’indegna ‘cultura’ della donna sottomessa, sono terribili e inaccettabili. 91 iavvenuti in Italia solo nel 2020“. Così Giorgiasu Facebook nella Giornata contro la violenza sulle donne.violenze “Come ogni giorno, continuiamo a batterci contro questo comportamento criminale. E a chiedere giustizia e tutele per le vittime di queste barbarie. Senza giustizia – scrive la leader di FdI – non sono sufficienti le giornate contro la violenza sulle donne.violenze!“. Rauti: oggi FdI con laTanti i modi per celebrare la Giornata dedicata a una ...

