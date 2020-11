"Meloni al 2": DiMartedì, il "sondaggio ribaltato". Pagnoncelli lancia in orbita Giorgia: occhio a questi numeri, cambia il quadro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vola Giorgia Meloni, anche nel "sondaggio rovesciato" di Nando Pagnoncelli per DiMartedì. In collegamento con Giovanni Floris a La7, il sondaggista della Ipsos questa volta ha chiesto agli italiani non quale leader voterebbero o quale abbia il maggior indice di fiducia, ma l'esatto contrario: quale capo di partito sembra attualmente più in difficoltà? E le risposte sono per certi versi sorprendenti. Guida Luigi Di Maio, con il 21%, nonostante sia uscito "rafforzato" dagli Stati Generali grillini, che lo hanno rilanciato nuovamente come leader in pectore del Movimento 5 Stelle. Ma la situazione del partito è talmente caotica e lo scenario delle alleanze così incerto da non convincere minimamente gli elettori. Al secondo posto ecco Matteo Salvini, un paradosso visto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vola, anche nel "rovesciato" di Nandoper. In collegamento con Giovanni Floris a La7, il sondaggista della Ipsos questa volta ha chiesto agli italiani non quale leader voterebbero o quale abbia il maggior indice di fiducia, ma l'esatto contrario: quale capo di partito sembra attualmente più in difficoltà? E le risposte sono per certi versi sorprendenti. Guida Luigi Di Maio, con il 21%, nonostante sia uscito "rafforzato" dagli Stati Generali grillini, che lo hanno rito nuovamente come leader in pectore del Movimento 5 Stelle. Ma la situazione del partito è talmente caotica e lo scenario delle alleanze così incerto da non convincere minimamente gli elettori. Al secondo posto ecco Matteo Salvini, un paradosso visto che ...

