Meghan Markle sul suo aborto e le lacrime di Harry: "Un dolore insopportabile" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meghan Markle ha raccontato del suo aborto spontaneo in un articolo sul New York Times: 'Ho sentito un crampo e sono caduta a terra con Archie tra le braccia' Meghan Markle ha raccontato il dramma del suo aborto spontaneo in un articolo sul New York Times: la duchessa di Sussex ha perso il suo secondo figlio la scorsa estate, mentre cambiava il pannolino al primogenito Archie e ha descritto la sua reazione e quella del marito, il Principe Harry. Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha scritto un editoriale sul New York Times dal titolo The Losses We Share, attraverso il quale ha raccontato la sua dolorosa esperienza. La duchessa di Sussex ha voluto condividere la sua storia sperando che la sua esperienza possa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha raccontato del suospontaneo in un articolo sul New York Times: 'Ho sentito un crampo e sono caduta a terra con Archie tra le braccia'ha raccontato il dramma del suospontaneo in un articolo sul New York Times: la duchessa di Sussex ha perso il suo secondo figlio la scorsa estate, mentre cambiava il pannolino al primogenito Archie e ha descritto la sua reazione e quella del marito, il Principe, moglie del principe, ha scritto un editoriale sul New York Times dal titolo The Losses We Share, attraverso il quale ha raccontato la sua dolorosa esperienza. La duchessa di Sussex ha voluto condividere la sua storia sperando che la sua esperienza possa ...

