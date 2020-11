Meghan Markle, rivelazione dolorosa per la moglie del Principe Harry (Di mercoledì 25 novembre 2020) Considerata la responsabile dell’addio alla corona inglese del Principe Harry Meghan Markle non gode di una simpatia particolare dei sudditi inglesi. Il suo ruolo, mai contestato ufficialmente, l’ha resa un personaggio da criticare ma questo alla Markle poco interessa, soprattutto oggi che ha scelto di vivere negli Usa. Eppure la neo Principessa sa essere anche una persona sensibile, e lo ha dimostrato rivelando con una lettera pubblicata sul New York Times quanto la scorsa estate ha sofferto, vivendo un momento davvero difficile. Meghan ha confessato di aver perso un bambino, lo scorso uuglio ha subìto un aborto spontaneo: per lei e Harry è stato davvero drammatico superare l’accaduto. “Dopo aver cambiato il suo pannolino, ho sentito un forte ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Considerata la responsabile dell’addio alla corona inglese delnon gode di una simpatia particolare dei sudditi inglesi. Il suo ruolo, mai contestato ufficialmente, l’ha resa un personaggio da criticare ma questo allapoco interessa, soprattutto oggi che ha scelto di vivere negli Usa. Eppure la neossa sa essere anche una persona sensibile, e lo ha dimostrato rivelando con una lettera pubblicata sul New York Times quanto la scorsa estate ha sofferto, vivendo un momento davvero difficile.ha confessato di aver perso un bambino, lo scorso uuglio ha subìto un aborto spontaneo: per lei eè stato davvero drammatico superare l’accaduto. “Dopo aver cambiato il suo pannolino, ho sentito un forte ...

