Maurizio De Giovanni | Maradona e Napoli | congiunzione astrale di due stelle che si allineano

Maurizio De Giovanni, partiamo da qui: Maradona e Napoli, anzi Maradona è Napoli, identificazione totale tra l'anima dell'uomo e la città. Assolutamente sì, la prova è nel fatto che Maradona non aveva vinto prima e non ha vinto dopo nonostante fosse in assoluto il più grande genio della storia del calcio, anzi Maradona è un "fuori categoria". C'è lui e poi c'era la graduatoria dei calciatori. Maradona e Napoli sono una congiunzione astrale di due stelle che si allineano. La napoletanità: l'atteggiamento guappo, la faccia da scugnizzo, il giocoliere con i piedi, l'ultimo nella città degli ultimi. Vada avanti. Il talento, che normalmente è la condizione ...

È morto Diego Armando Maradona. Aveva 60 anni

Maradona ha reso Napoli «un luogo vincente». E' la reazione di Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso della squadra azzurra, alla notizia della morte del campione argentino. «Maradona non è mortale» ...

Maradona ha reso Napoli «un luogo vincente». E' la reazione di Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso della squadra azzurra, alla notizia della morte del campione argentino. «Maradona non è mortale» ...