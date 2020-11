Matrimonio in vista per Valentino Rossi | sposerà Francesca Sofia Novello

(Di mercoledì 25 novembre 2020)inper il pilota di MotoGP, che prenderà in sposa la sua attuale compagna. A rivelare lo scoop è la riChi, annunciando come la coppia, fidanzata da un paio d’anni e che convive a Tavullia, sia ormai pronta al grande passo. La grande privacy che caratterizza i due non permette di sapere molto di più in merito alle nozze, ma la ragazza ha pubblicato pochi giorni fa una foto sui social dove sfoggia un anello di diamanti. SportFace.

stanzaselvaggia : L’edizione con i concorrenti più cattivi e azzeccati di sempre. E il finale che nessuno poteva immaginare.… - mariakallax_ : Madonna per un po' di serenità il prossimo anno mandiamo a matrimonio a prima vista uno dei nostri amici: due metri… - RoxdcIT : Matrimonio a prima vista, tra Sitara e Andrea è finita la love story - ElisaDiGiacomo : Matrimonio a prima vista, Ghiselli-Rapisarda addio, lui: 'Sitara si è posta delle domande' - ledfloydroses : comunque questa edizione di matrimonio a prima vista italia è stata proprio una soap opera. -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio vista

Il 2020 è stato un anno molto complicato per i matrimoni, sia in Italia che nel resto del mondo, ma ciò non cancella la speranza e la fiducia riposte nella ripartenza per il 2021. È per questo motivo ...Stamattina la presentazione ad Acereto di Favale, luogo d'origine della famiglia. Emergono nuovi aspetti legati a rapporti parentali, vita contadina, emigrazione ...