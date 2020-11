Matrimoni e Coronavirus: crisi nera per i wedding planner anche per il 2021 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davanti alle regole per i Matrimoni che riducono il numero di invitati, la wedding industry si ribella. I 10 wedding planner che vorreste al vostro Matrimonio sfoglia la gallery E l’allarme e l’appello lo lancia Federmep, FederMatrimoni ed eventi privati, secondo cui dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati cancellati circa 65mila Matrimoni e circa 200mila eventi di altra natura con una perdita di 20 miliardi di euro (cifra probabilmente sottostimata) del comparto nel suo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davanti alle regole per iche riducono il numero di invitati, laindustry si ribella. I 10che vorreste al vostroo sfoglia la gallery E l’allarme e l’appello lo lancia Federmep, Federed eventi privati, secondo cui dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati cancellati circa 65milae circa 200mila eventi di altra natura con una perdita di 20 miliardi di euro (cifra probabilmente sottostimata) del comparto nel suo ...

StraNotizie : Coronavirus, wedding planner in crisi nera: 'zero matrimoni, 2021 sospeso si guarda a 2022' - Adnkronos : #Coronavirus, wedding planner in crisi nera: 'zero matrimoni, 2021 sospeso si guarda a 2022' - zazoomblog : Fase 2 coronavirus e matrimoni: come ci si potrà sposare - #coronavirus #matrimoni: #potrà - ESLTitich : RT @Adrianaaaaaaaa: Secondo uno studio su 131 paesi, aprire le scuole causa un aumento del tasso di trasmissione del virus del 24%. Solo co… - Alfonso0070 : RT @Franco32656300: Ilaria #Capua a DiMartedì. il 'cluster del matrimonio'. 'Superdiffusore, un positivo, 60 invitati, 176 contagiati e 7 m… -