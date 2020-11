Massimiliano Morra svela la bugia di Adua, poi la stronca: “Fuori dalla casa ho visto video brutti” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Massimiliano Morra parla di Adua Del Vesco Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco si sono ritrovati al Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo un avvio burrascoso con accuse reciproche, i due attori si sono avvicinati facendo scoppiare l’AresGate. I due gieffini, dopo aver confessato di non essere mai stati fidanzati, hanno costruito un bel rapporto. Tuttavia, la professionista messinese ha fatto uno scivolone con l’outing in diretta., dicendo che secondo lei Massimiliano fosse gay. Nonostante tutto, l’artista napoletano l’ha perdonata e da allora le cose tra loro sembravano andare molto bene tra loro. L’attore napoletano deluso dalla collega Ora che Massimiliano Morra è uscito dalla ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 25 novembre 2020)parla diDel Vescoe Rosalinda Cannavò, aliasDel Vesco si sono ritrovati al Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo un avvio burrascoso con accuse reciproche, i due attori si sono avvicinati facendo scoppiare l’AresGate. I due gieffini, dopo aver confessato di non essere mai stati fidanzati, hanno costruito un bel rapporto. Tuttavia, la professionista messinese ha fatto uno scivolone con l’outing in diretta., dicendo che secondo leifosse gay. Nonostante tutto, l’artista napoletano l’ha perdonata e da allora le cose tra loro sembravano andare molto bene tra loro. L’attore napoletano delusocollega Ora cheè uscito...

