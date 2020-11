Marracash: Crudelia racconta l’idealizzazione e la manipolazione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un anno fa è uscito “Persona”, lo strepitoso album di Marracash che racconta come Crudelia sia stata l’origine di tutti i mali Oggi analizzeremo “Crudelia – I nervi“, brano inserito nell’album “Persona” di Marracash uscito il 31 ottobre 2019. Nell’estratto il rapper afferma di sentirsi realizzato da ciò che ha costruito con sudore e sacrificio nella vita. Lui è uno di quelli che “ce l’ha fatta“, ma c’è comunque qualcosa che gli manca. Non basta avere successo per essere felici e lui l’ha messo nero su bianco. Gli manca qualcuno con cui condividere il tempo, e soprattutto la felicità. Nel brano si racconta la relazione tossica di Marracash durata un anno e mezzo con una donna che paragona a Crudelia De Mon. Lei ha capito che a lui mancava quel “qualcosa ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un anno fa è uscito “Persona”, lo strepitoso album dichecomesia stata l’origine di tutti i mali Oggi analizzeremo “– I nervi“, brano inserito nell’album “Persona” diuscito il 31 ottobre 2019. Nell’estratto il rapper afferma di sentirsi realizzato da ciò che ha costruito con sudore e sacrificio nella vita. Lui è uno di quelli che “ce l’ha fatta“, ma c’è comunque qualcosa che gli manca. Non basta avere successo per essere felici e lui l’ha messo nero su bianco. Gli manca qualcuno con cui condividere il tempo, e soprattutto la felicità. Nel brano sila relazione tossica didurata un anno e mezzo con una donna che paragona aDe Mon. Lei ha capito che a lui mancava quel “qualcosa ...

