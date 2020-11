Maria Grazia Cucinotta e suo marito: “Giulia è l’unica cosa che abbiamo fatto insieme” (Foto) (Di mercoledì 25 novembre 2020) A Oggi è un altro giorno Maria Grazia Cucinotta racconta la libertà delle donne, parla di suo marito Giulio, della loro splendida figlia che si chiama Giulia Grazia Maria, che porta i loro nomi uniti (Foto). E’ stato grazie a Massimo Troisi che Maria Grazia Cucinotta ha conosciuto Giulio. Massimo la invitò a un Capodanno a casa sua e lì conobbe l’uomo che le era anche antipatico, non pensava sarebbe diventato l’uomo della sua vita. Il giorno dopo Troisi le disse che Giulio voleva il suo numero e al telefono poco dopo sentì una voce “Sono Giulio, mi vuoi sposare? Sei libera questo giorno?”. Maria Grazia Cucinotta non ci pensava davvero a sposarsi: “Non ero molto per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) A Oggi è un altro giornoracconta la libertà delle donne, parla di suoGiulio, della loro splendida figlia che si chiama Giulia, che porta i loro nomi uniti (). E’ stato grazie a Massimo Troisi cheha conosciuto Giulio. Massimo la invitò a un Capodanno a casa sua e lì conobbe l’uomo che le era anche antipatico, non pensava sarebbe diventato l’uomo della sua vita. Il giorno dopo Troisi le disse che Giulio voleva il suo numero e al telefono poco dopo sentì una voce “Sono Giulio, mi vuoi sposare? Sei libera questo giorno?”.non ci pensava davvero a sposarsi: “Non ero molto per il ...

