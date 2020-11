Maradonapoli | come un uomo si è fatto città

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Non è più una persona, ma uno spazio e forse arriveranno perfino a cambiare il nome dellada Napoli a. Gli portano i fiori freschi ogni mattina al quartiere Sanità dove è stata eretta la sua edicola votiva e c’è perfino la reliquia, una ciocca dei capelli, qui a Piazza Largo Corpo che ha sconfitto nel culto il sangue di San Gennaro: «San Genna’ non ti crucciare/ tu lo sai ti voglio bene/ ma n’a finta e Maradona/ squaglia ‘o sangue dint ‘e ‘venne». E anche Paolo Sorrentino che lo ha monumentalizzato dedicandogli l’Oscar, «è stato la mia fonte d’ispirazione», sapeva di non celebrare più un campione ma un’idea, quella della sregolatezza vincente e del talento che surroga l’indisciplina. Maradona ha ormai sostituito la pizza, il Vesuvio, ‘O surdato ‘nnamorato, la geografia del Meridione e di una. Lo venerano ...