Maradona, un giornalista apprende la notizia della sua scomparsa e scoppia a piangere in diretta (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) La scomparsa di Maradona scuote le emozioni di un giornalista, che scoppia a piangere in diretta televisiva: ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladiscuote le emozioni di un, cheintelevisiva: ITA Sport Press.

Sergej_021 : Da buona giornalista che si interessa delle parole di #Lotito sulla vagina, lei se sia morto #Maradona o meno, non… - Tonyapt12 : @riotta Lei che è un grande giornalista, si sente in dovere di rappresentare un esempio di grande uomo fuori dalla… - VigilanzaT : #Maradona. Pomeriggio Cinque batte sul tempo La Vita in Diretta nel dare la notizia della morte del calciatore arge… - 2000diciassette : Il giornalista Daniele Garbo racconta Maradona. - ItaSportPress : Maradona, un giornalista apprende la notizia della sua scomparsa e scoppia a piangere in diretta (VIDEO) -… -