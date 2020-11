Maradona sta ancora male: grave problema di salute, sta peggiorando (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maradona sta ancora male: dopo l’operazione al cervello, nuovo grave problema per l’ex calciatore. Tutti i dettagli, condizioni gravi. Non arrivano buone notizie riguardanti le condizioni di salute di Diego Armando Maradona, l’ex calciatore del Napoli e dell’Argentina tanto amato da tutti gli appassionati di calcio. Il noto calciatore, oggi allenatore e noto volto del Leggi su youmovies (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta: dopo l’operazione al cervello, nuovoper l’ex calciatore. Tutti i dettagli, condizioni gravi. Non arrivano buone notizie riguardanti le condizioni didi Diego Armando, l’ex calciatore del Napoli e dell’Argentina tanto amato da tutti gli appassionati di calcio. Il noto calciatore, oggi allenatore e noto volto del

Erun3r : Con sta cosa di Maradona salta mezzo twitter calcio, io lo dico - otbkells : vabbè si piangiamo anche per maradona tanto sta giornata non poteva andare peggio - savaxswan : Ma in che senso #Maradona é morto....no raga ma é vera sta notizia??? - giovannitrent98 : È morto Maradona mi sta venendo un colpo non ci credo - xsickbrain : raga ma sta storia di Maradona è vera? -