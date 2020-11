Maradona, spunta anche il ricordo dei Queen: “Leggenda del calcio” (FOTO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) “RIP Football legend Diego Maradona“. Lo ha scritto su Twitter il profilo twitter ufficiale dei Queen, con tanto di FOTO storica che immortala lo storico fuoriclasse argentino – scomparso oggi all’età di 60 anni – in compagnia di Brian May, Roger Taylor, John Deacon oltre ovviamente a Freddie Mercury che per l’occasione indossa la maglia dell’Argentina. FOTO RIP Football legend Diego Maradona ? Photograph by Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s — Queen (@QueenWillRock) November 25, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “RIP Football legend Diego“. Lo ha scritto su Twitter il profilo twitter ufficiale dei, con tanto distorica che immortala lo storico fuoriclasse argentino – scomparso oggi all’età di 60 anni – in compagnia di Brian May, Roger Taylor, John Deacon oltre ovviamente a Freddie Mercury che per l’occasione indossa la maglia dell’Argentina.RIP Football legend Diego? Photograph by Neal Preston ©Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s —(@WillRock) November 25, 2020 SportFace.

