Maradona | Platini ' è il nostro passato che se ne va'

HuffPostItalia : Il ricordo di Gianni Minà : 'Maradona è stato criminalizzato. Platini fu protetto' - RaiSport : #Platini: 'E' il nostro passato che se ne va' 'Questa sera sono molto triste, c'è la nostalgia di un'epoca che è s… - tuttosport : #Platini ricorda #Maradona: 'Diego ha segnato la mia vita' - isottaross : RT @HuffPostItalia: Il ricordo di Gianni Minà : 'Maradona è stato criminalizzato. Platini fu protetto' - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Platini ricorda #Maradona: 'Diego ha segnato la mia vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Platini

25.11 22:00 - MARADONA - Nino D'Angelo: "Mi trema il cuore, grazie Diego, per quello che sei stato e sarai per sempre, perchè tu sarai immortale" ...Gianni Minà ricorda Maradona. Il giornalista addolorato per la scomparsa del pibe de oro, racconta un aneddoto emozionante ...