Maradona, ovunque il ricordo del campione: gli sarà intitolato lo Stadio (Di mercoledì 25 novembre 2020) La città di Napoli e i tifosi sono in lutto per la morte del Pibe de Oro. ovunque sia a Napoli che sui social il ricordo dei tifosi. Maradona, la città di Napoli e i tifosi sono in lutto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) La città di Napoli e i tifosi sono in lutto per la morte del Pibe de Oro.sia a Napoli che sui social ildei tifosi., la città di Napoli e i tifosi sono in lutto su Notizie.it.

Liccardina : RT @augustociardi75: Magari #Maradona e Jorge Cyterszpiler si ricongiungeranno. Erano cresciuti insieme. Fu il primo agente, lo portò al Ba… - augustociardi75 : Magari #Maradona e Jorge Cyterszpiler si ricongiungeranno. Erano cresciuti insieme. Fu il primo agente, lo portò al… - Mattia_Roller : Ovunque rotolerà una palla, in ogni angolo del mondo,riecheggerà in eterno il suo mito #D10S #Maradona #Ad10s - blearAEboy : Non piangiamo maradona come grande uomo, grande calciatore ma grande uomo di merda: miliardi di debiti, cocaina ovu… - tartaruga20201 : RT @scazzottate: Luciano Ferrara scattò questa foto a Maradona che esce dal sottopassaggio del San Paolo di Napoli il 5 luglio 1984. Ovunqu… -