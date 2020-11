Maradona, nove ambulanze e dieci tentativi di rianimarlo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Natìon quotidiano vicino all’entourage di Diego Maradona, riporta la notizia della morte del ‘calciatore del secolo’, precisando che sul posto, dopo che l’ex fuoriclasse si e’ sentito male in casa, sono accorse alla fine ben nove ambulanze ma che ogni tentativo di rianimarlo per 10 volte è stato inutile. Secondo quanto riporta Tyc Sports Maradona è morto alle 13.02 (ora argentina). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Natìon quotidiano vicino all’entourage di Diego, riporta la notizia della morte del ‘calciatore del secolo’, precisando che sul posto, dopo che l’ex fuoriclasse si e’ sentito male in casa, sono accorse alla fine benma che ogni tentativo diper 10 volte è stato inutile. Secondo quanto riporta Tyc Sportsè morto alle 13.02 (ora argentina). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Moixus1970 : RT @sportface2016: Nove ambulanze sono arrivate a casa di #Maradona nelle ore successive all'arresto cardiaco ma non è servito https://t.co… - sportface2016 : Nove ambulanze sono arrivate a casa di #Maradona nelle ore successive all'arresto cardiaco ma non è servito - nove__primavere : è morto Maradona? - _quattrotretre : Torna a casa #Ringhio Come arriviamo a #Napoli – #Milan di domenica? Dove eravamo rimasti? Ah sì, a quando Sacchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona nove Maradona, nove ambulanze e dieci tentativi di rianimarlo anteprima24.it E' morto Diego Armando Maradona

Anche 'La Nacion', quotidiano vicino all'entourage di Diego Maradona, riporta la notizia della morte del 'calciatore del secolo', precisando che sul posto, dopo che l'ex fuoriclasse si è sentito male ...

Maradona, nove ambulanze e dieci tentativi di rianimarlo

La Natìon quotidiano vicino all’entourage di Diego Maradona, riporta la notizia della morte del ‘calciatore del secolo’, precisando che sul posto, dopo che l’ex fuoriclasse si e’ sentito male in casa, ...

Anche 'La Nacion', quotidiano vicino all'entourage di Diego Maradona, riporta la notizia della morte del 'calciatore del secolo', precisando che sul posto, dopo che l'ex fuoriclasse si è sentito male ...La Natìon quotidiano vicino all’entourage di Diego Maradona, riporta la notizia della morte del ‘calciatore del secolo’, precisando che sul posto, dopo che l’ex fuoriclasse si e’ sentito male in casa, ...