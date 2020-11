Maradona muore lo stesso giorno di Fidel Castro. E anche di George Best (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per una tragica coincidenza, Diego Armando Maradona è scomparso nello stesso giorno, il 25 novembre, in cui morirono Fidel Castro e George Best. Col primo, scomparso quattro anni fa, il grande campione argentino aveva un’autentica amicizia, al punto di farsi tatuare l’immagine di Fidel sul polpaccio sinistro, il più “prezioso” del suo ineguagliabile bagaglio tecnico. Con Best, anch’egli icona del calcio a cavallo tra anni ’60 e anni ’70, scomparso nel 2005, Maradona aveva in comune non solo il genio calcistico. Fu il nordirlandese Best, stella del Manchester United, il primo calciatore a lanciare l’immagine del ‘ribelle’, poi ripresa e amplificata da Maradona nella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per una tragica coincidenza, Diego Armandoè scomparso nello, il 25 novembre, in cui morirono. Col primo, scomparso quattro anni fa, il grande campione argentino aveva un’autentica amicizia, al punto di farsi tatuare l’immagine disul polpaccio sinistro, il più “prezioso” del suo ineguagliabile bagaglio tecnico. Con, anch’egli icona del calcio a cavallo tra anni ’60 e anni ’70, scomparso nel 2005,aveva in comune non solo il genio calcistico. Fu il nordirlandese, stella del Mster United, il primo calciatore a lanciare l’immagine del ‘ribelle’, poi ripresa e amplificata danella ...

