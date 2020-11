Maradona morto, Napoli impazzisce di dolore. Regole anti-Covid saltate, centinaia al San Paolo (Di mercoledì 25 novembre 2020) A Napoli centinaia di tifosi in strada per Diego Maradona. La morte del Pibe de oro, autentico mito popolare dopo i 6 anni e mezzo leggendari, dal 1984 al marzo 1991, conditi da due storici scudetti, una coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa, ha infranto ogni tipo di zona rossa, coprifuoco e leggi anti-Covid. I tifosi si sono radunati al San Paolo, lo stadio dei trionfi maradoniani, per deporre uno striscione in suo onore. E il sindaco Luigi De Magistris, su Twitter, ha voluto lanciare una proposta che ormai non è più una provocazione: "È morto Diego Armando Maradona,il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Adi tifosi in strada per Diego. La morte del Pibe de oro, autentico mito popolare dopo i 6 anni e mezzo leggendari, dal 1984 al marzo 1991, conditi da due storici scudetti, una coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa, ha infranto ogni tipo di zona rossa, coprifuoco e leggi. I tifosi si sono radunati al San, lo stadio dei trionfi maradoniani, per deporre uno striscione in suo onore. E il sindaco Luigi De Magistris, su Twitter, ha voluto lanciare una proposta che ormai non è più una provocazione: "ÈDiego Armando,il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattatocon la sua genialità. Nel 2017 era divenuto ...

