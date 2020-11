Maradona morto, a Napoli lutto cittadino. La città sotto choc, San Paolo illuminato. Coi lumini davanti ai murales (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona. choc a Napoli per la morte di . La notizia, alla quale molti ancora stentano a credere, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Sindaco diLuigi de Magistris ha proclamato ilper la morte di Diego Armandoper la morte di . La notizia, alla quale molti ancora stentano a credere, ...

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - DiMarzio : Ciao Diego ?? #Maradona - basicsilence : Ho appena saputo che è morto diego armando maradona, non sono una fan del calcio ma mi dispiace - Lucia04429670 : Dispiace che sia morto Maradona, ma questo non cancella le schifezze fatte. O no? -