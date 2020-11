(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - Diego è stato "lealedi tutto ile grande compagno di squadra e maestro di vita di importanti giocatori rossoneri: dal suo Napoli sono passati Walter De Vecchi e Francesco Romano, Giovanni Galli e Giuseppe Incocciati in campo, Alberto Bigon e Ottavio Bianchi in panchina. Diego ci hati pochi giorni dopo Napoli-, pochi giorni dopo Ibra e Gattuso. La città della sua vita, la partita della sua vita. Proprio così vita. Perché il suo calcio è immortale e Diego vive ancora. È giusto che Napoli, la sua Napoli, lo sappia per sempre", conclude.

SkyTG24 : Addio a #Maradona, dalla Mano de Dios ai duelli con Juve e Milan: i gol e le partite cult - ilsidero : Bel ricordo. Maradona con la maglia di Baresi. Il San Paolo che applaude la squadra di Sacchi. Quanta classe, in ca… - TV7Benevento : Maradona: Milan, 'addio eterno campione, ci lascia Avversario con 'a' maiuscola' (2)... - TV7Benevento : Maradona: Milan, 'addio eterno campione, ci lascia Avversario con 'a' maiuscola'... - pipposcifo1 : RT @PianetaMilan: #Milan, il saluto a #Maradona: 'Addio Diego, campione eterno' -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Milan

Così il Milan esprime il suo cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona. "Il 25 novembre - dice una nota della società rossonera- è il giorno in cui la storia del calcio onora i suoi miti, il ...Giammaria, in qualità di rappresentante in Italia del ‘Dubai Sport Council’, aveva organizzato competizioni sportive, con protagoniste tra l'altro le squadre giovanili del Torino e del Milan. Maradona ...