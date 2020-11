Maradona | l' ultimo saluto dei tifosi al San Paolo

RegLiguria : ? ADDIO A DIEGO ARMANDO MARADONA, IL SUO ULTIMO GOL ITALIANO AL FERRARIS DI GENOVA Oggi il calcio perde il suo più… - blusewillis : RT @Super3mp: L'ultimo scambio @delpieroale #Maradona ??? ?? #AD1OS - Roby_CurvaSud : RT @Super3mp: L'ultimo scambio @delpieroale #Maradona ??? ?? #AD1OS - IlMisantropo : Diego Maradona, l’ultimo elogio dell’imperfezione - Harael14 : RT @RegLiguria: ? ADDIO A DIEGO ARMANDO MARADONA, IL SUO ULTIMO GOL ITALIANO AL FERRARIS DI GENOVA Oggi il calcio perde il suo più grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ultimo

Un lutto enorme per chi ama il calcio. Una sensazione amarissima per la scomparsa di un uomo del suo tempo, umanissimo, ma irregolare. Aveva da poco compiuto sessant’anni. La notizia da poco (...) ...BUENOS AIRES – Negli ultimi giorni di vita i familiari e l’entourage avevano notato Maradona “molto ansioso e nervoso”, motivo per cui era stata ripresa l’idea di trasferirlo per la sua riabilitazion ...