Maradona, l’emozione di Cambiasso: “Ci ha reso felici” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Questo è un giorno che nessuno vorrebbe vivere. Diego è sempre riuscito ad uscire da una situazione di pericolo. Tanti credevano fosse immortale, è terribile. Oggi dobbiamo dirgli grazie perché ci ha reso felici col calcio“. L’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale argentina Esteban Cambiasso ha commentato con la voce rotta dall’emozione la morte di Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Questo è un giorno che nessuno vorrebbe vivere. Diego è sempre riuscito ad uscire da una situazione di pericolo. Tanti credevano fosse immortale, è terribile. Oggi dobbiamo dirgli grazie perché ci hafelici col calcio“. L’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale argentina Estebanha commentato con la voce rotta dalla morte di Diego Armando, scomparso all’età di 60 anni. SportFace.

EnricoLetta : Il più grande calciatore di tutti i tempi. E non lo dico per l’emozione del momento. L’unica volta che lo vidi gioc… - ForniAngelo1 : RT @EnricoLetta: Il più grande calciatore di tutti i tempi. E non lo dico per l’emozione del momento. L’unica volta che lo vidi giocare dal… - il_nordico : Appartengo a quella generazione che è cresciuta ammirando le tue gesta. Il calcio è emozione e tu ne eri l'espressi… - ilariadapisa : RT @EnricoLetta: Il più grande calciatore di tutti i tempi. E non lo dico per l’emozione del momento. L’unica volta che lo vidi giocare dal… - Gigithebeast1 : RT @maurorizzi_mr: Tanti campioni, grandi, immensi, ma l’emozione e lo stupore vedendo giocare #Maradona, non li ho vissuti con nessun altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona l’emozione Scuola, ultime notizie. Mattarella a Vo' Euganeo: scuola sfida decisiva per la ripartenza dell'Italia. Il Paese non può dividersi Il Sole 24 ORE