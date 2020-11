Maradona, le foto più belle (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il mondo del calcio piange El Pibe de Oro . Il calciatore per molti più forte di sempre, ma anche uno dei più discussi, è morto nella sua casa in Argentina per infarto. Diego Armando Maradona, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il mondo del calcio piange El Pibe de Oro . Il calciatore per molti più forte di sempre, ma anche uno dei più discussi, è morto nella sua casa in Argentina per infarto. Diego Armando, ...

flaviasoprani : «Fatti fare una foto alla Maradona», Ciao Diego ?? - tonicapuozzo1 : #Maradona Adiòs, y gracias. Ci sono foto migliori, dei tempi belli. Ma eri ancora e sempre tu, con la tua fame di v… - Ilarya94 : RT @lapoelkann_: Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano… - eleitaliana : RT @lapoelkann_: Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano… - MONICA_ARIOLI : RT @lapoelkann_: Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano… -