MARADONA, LA MORTE DEL PIBE DE ORO: sindaco di Napoli De Magistris proclama il lutto cittadino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Napoli ricorda il suo eroe.La città di Napoli dà l'ultimo saluto alla sua leggenda. Le luci del San Paolo, questa notte, resteranno eccezionalmente accese in ricordo di Diego Armando MARADONA. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino dopo la MORTE dell'ex numero 10 azzurro.“È morto Diego Armando MARADONA, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità, ci ha reso protagonisti di un’era calcistica. Nel 2017 lo abbiamo reso nostro cittadino onorario, ma non perché fosse necessario, visto il legame viscerale con la nostra città, ma perché era un atto ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020)ricorda il suo eroe.La città didà l'ultimo saluto alla sua leggenda. Le luci del San Paolo, questa notte, resteranno eccezionalmente accese in ricordo di Diego Armando. IldiLuigi dehato ildopo ladell'ex numero 10 azzurro.“È morto Diego Armando, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattatocon la sua genialità, ci ha reso protagonisti di un’era calcistica. Nel 2017 lo abbiamo reso nostroonorario, ma non perché fosse necessario, visto il legame viscerale con la nostra città, ma perché era un atto ...

