Maradona | il saluto della città di Napoli al Pibe de Oro VIDEO

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo, ma in modo particolare l'Argentina e la città di Napoli, alla quale il Pibe do Oro era legatissimo dopo i suoi trascorsi con la maglia del club partenopeo. I cittadini del capoluogo campano, non appena sono venuti a conoscenza della tragica notizia, si sono riversati in strada per salutare per l'ultima volta il loro storico campione lanciando fumogeni e petardi nei pressi del murales dedicato all'asso argentino. La despedida a Diego en Nápolespic.twitter.com/H2RRx7su1A — Edgardo Meraviglia (@EMeraviglia) November 25, 2020

