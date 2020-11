Maradona, il ricordo di Gomez: “Oggi è morto il calcio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Oggi è morto anche il calcio, hai dato gioia a tante persone. Hai dato gioia a tante persone, non meritavi di passare il resto dei tuoi giorni così. Mando le mie condoglianze a familiari e amici. È tutto molto triste’‘. Questa la reazione dell’attaccante argentino dell’Atalanta Alejandro ‘Papu’ Gomez che nel pre partita di Liverpool-Atalanta ha voluto ricordare Diego Maradona nel giorno della sua scomparsa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020)anche il calcio, hai dato gioia a tante persone. Hai dato gioia a tante persone, non meritavi di passare il resto dei tuoi giorni così. Mando le mie condoglianze a familiari e amici. È tutto molto triste’‘. Questa la reazione dell’attaccante argentino dell’Atalanta Alejandro ‘Papu’che nel pre partita di Liverpool-Atalanta ha voluto ricordare Diegonel giorno della sua scomparsa. SportFace.

