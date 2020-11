Maradona, il ricordo di Bruno Pizzul: «Quando in campo c’era lui, le leggi della fisica si annullavano» – L’intervista (Di giovedì 26 novembre 2020) «Si gioca in un clima di grande attesa, alimentato dagli strascichi della partita d’andata. L’allenatore della Stoccarda e gli stessi organi di stampa tedeschi hanno vivacemente contestato il direttore del match di andata al San Paolo per la concessione del rigore…».La stagione calcistica era quella del 1988-1989, in campo scendevano il Napoli di Ottavio Bianchi e la Stoccarda di Arie Haan. La voce nasale, e inconfondibile, che ritmava i 90 minuti a suon di nomi e riprese di gioco, era quella di Bruno Pizzul, telecronista Rai dal 1970 al 2002. È morto Diego Armando Maradona: El Pibe de Oro aveva 60 anni Per lui, racconta ora ad Open, quella è stata la partita più divertente ed emozionante da commentare. Era la finale di Coppa Uefa. Il match era finito con un pareggio: 3-3. E gli ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) «Si gioca in un clima di grande attesa, alimentato dagli strascichipartita d’andata. L’allenatoreStoccarda e gli stessi organi di stampa tedeschi hanno vivacemente contestato il direttore del match di andata al San Paolo per la concessione del rigore…».La stagione calcistica era quella del 1988-1989, inscendevano il Napoli di Ottavio Bianchi e la Stoccarda di Arie Haan. La voce nasale, e inconfondibile, che ritmava i 90 minuti a suon di nomi e riprese di gioco, era quella di, telecronista Rai dal 1970 al 2002. È morto Diego Armando: El Pibe de Oro aveva 60 anni Per lui, racconta ora ad Open, quella è stata la partita più divertente ed emozionante da commentare. Era la finale di Coppa Uefa. Il match era finito con un pareggio: 3-3. E gli ...

