Maradona, il lutto di Napoli: “Ora non è il momento delle parole, solo delle lacrime” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole. Diego”. Con queste parole la Ssc Napoli commenta la morte di Diego Armando Maradona. I profili social ufficiali degli azzurri sono listati a lutto con il simbolo della società che si colora di nero. “E’ successo l’inevitabile”, scrive il ‘Clarin’. Per l’Equipe, il giornale francese di calcio, è “la morte di un Dio”. Come nel resto del mondo, ma naturalmente ancora di più, è choc a Napoli: la notizia, alla quale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tutti si aspettano le nostre. Ma qualipossiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è illacrime. Poi ci sarà il. Diego”. Con questela Ssccommenta la morte di Diego Armando. I profili social ufficiali degli azzurri sono listati acon il simbolo della società che si colora di nero. “E’ successo l’inevitabile”, scrive il ‘Clarin’. Per l’Equipe, il giornale francese di calcio, è “la morte di un Dio”. Come nel resto del mondo, ma naturalmente ancora di più, è choc a: la notizia, alla quale ...

