Maradona | il dolore di Napoli | ?lacrime e luci per la veglia funebre al San Paolo

RaiNews : '#Maradona e la città di #Napoli si sono incontrati. Il dolore enorme che ogni appassionato di calcio può provare i… - repubblica : Ai Quartieri spagnoli cori e applausi davanti al murale di Maradona - DiMarzio : #Maradona e il racconto di chi lo ha interpretato: “Lui un eterno giovane, con un grande dolore da gestire”. L’inte… - noventano : #25novembre #maradona Dalle 17:30 di oggi tutto il mondo dei social è affranto e urla il suo dolore per la morte… - leone52641 : RT @magicyan1: È un dolore che si ferma in gola e ti toglie il respiro. Ero un ragazzo quando, sugli spalti del San Paolo, urlavo il tuo no… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona dolore

La Napoli di Diego è scesa in strada, sciarpe, bandiere, striscioni e maglie da gioco, smartphone con le canzoncine dedicate al Pibe de Oro, autoradio con le cronache delle partite dei ...Nuova polemica per Carmen Di Pietro. Come tanti anche l’opinionista tv ha voluto ricordare sui social network Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni dopo un arresto cardiaco. A molti non ...