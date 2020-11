Maradona: il commosso ricordo della Lega Serie A (Di mercoledì 25 novembre 2020) È scomparso oggi, all’età di 60 anni, Diego Armando Maradona, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi e protagonista assoluto nella storia del Napoli. “E’ una giornata tristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale” – ha detto il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. In Italia Maradona ha indossato la maglia del Napoli dal 1984 al 1991, diventando capitano e leader dei partenopei, che ha guidato alla vittoria di due Scudetti (1986/87 e 1989/90), oltre che di una Coppa Italia (1986/87), una Supercoppa Italiana (1990) e una Coppa UEFA (1988/89). In Serie A ha ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 novembre 2020) È scomparso oggi, all’età di 60 anni, Diego Armando, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi e protagonista assoluto nella storia del Napoli. “E’ una giornata tristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale” – ha detto il PresidenteA Paolo Dal Pino. In Italiaha indossato la maglia del Napoli dal 1984 al 1991, diventando capitano e leader dei partenopei, che ha guidato alla vittoria di due Scudetti (1986/87 e 1989/90), oltre che di una Coppa Italia (1986/87), una Supercoppa Italiana (1990) e una Coppa UEFA (1988/89). InA ha ...

