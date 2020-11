Maradona ha rotto il tabù di un falso mondo, quello del successo e del potere (Di mercoledì 25 novembre 2020) È vero è stato il più grande di tutti i tempi. Ma non solo. È stato genio e sregolatezza. Ha mostrato senza nascondersi il dolore, il decadimento umano. Ha provato a rialzarsi molte volte. Ha combattuto. È stato un esempio nel bene e nel male. Ha rotto il tabù di un falso mondo, quello del successo e del potere. È stato un fiero militante di un terzomondismo che non c’è più. Con Castro e Cuba e il Sud America contro l’imperialismo yankee. A difesa delle Malvinas contro l’occupazione e i bombardamenti inglesi della Thatcher. Napoli e non Milano o Torino. La sua non è stata una scelta casuale. Solo sei anni e qualche mese lo hanno trasformato. Hanno trasfigurato la stessa Napoli. Amore eterno, un figlio. Il primo. Più di Eduardo, Totò o Pino Daniele. Perché “era uno di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) È vero è stato il più grande di tutti i tempi. Ma non solo. È stato genio e sregolatezza. Ha mostrato senza nascondersi il dolore, il decadimento umano. Ha provato a rialzarsi molte volte. Ha combattuto. È stato un esempio nel bene e nel male. Haildi undele del. È stato un fiero militante di un terzomondismo che non c’è più. Con Castro e Cuba e il Sud America contro l’imperialismo yankee. A difesa delle Malvinas contro l’occupazione e i bombardamenti inglesi della Thatcher. Napoli e non Milano o Torino. La sua non è stata una scelta casuale. Solo sei anni e qualche mese lo hanno trasformato. Hanno trasfigurato la stessa Napoli. Amore eterno, un figlio. Il primo. Più di Eduardo, Totò o Pino Daniele. Perché “era uno di ...

