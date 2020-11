Maradona, gli omaggi in TV (Di mercoledì 25 novembre 2020) Maradona L’improvvisa morte di Diego Armando Maradona, icona del calcio di tutti i tempi, porta ad una immediata modifica dei palinsesti. Un omaggio al campione argentino che Rai Sport dedicherà in uno speciale live sul canale 57, dalle 22.30, condotto da Simona Rolandi, in compagnia – tra gli altri – di Alberto Rimedio, Enrico Varriale (vicedirettore della testata sportiva) e Marco Tardelli. Diversi saranno i servizi e i collegamenti in diretta con Napoli, città resa grande da Maradona (ha vestito la maglia azzurra dal 1984 al 1991). Restando sulle reti Rai, l’appuntamento delle 21.00 con Tg2 Post su Rai 2, condotto da Manuela Moreno, sarà interamente dedicato alla scomparsa dell’ex calciatore; 20 minuti di trasmissione con ospiti in studio e collegamenti in diretta con gli inviati a Napoli. Su Rai 1, in seconda ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020)L’improvvisa morte di Diego Armando, icona del calcio di tutti i tempi, porta ad una immediata modifica dei palinsesti. Uno al campione argentino che Rai Sport dedicherà in uno speciale live sul canale 57, dalle 22.30, condotto da Simona Rolandi, in compagnia – tra gli altri – di Alberto Rimedio, Enrico Varriale (vicedirettore della testata sportiva) e Marco Tardelli. Diversi saranno i servizi e i collegamenti in diretta con Napoli, città resa grande da(ha vestito la maglia azzurra dal 1984 al 1991). Restando sulle reti Rai, l’appuntamento delle 21.00 con Tg2 Post su Rai 2, condotto da Manuela Moreno, sarà interamente dedicato alla scomparsa dell’ex calciatore; 20 minuti di trasmissione con ospiti in studio e collegamenti in diretta con gli inviati a Napoli. Su Rai 1, in seconda ...

