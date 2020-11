«Maradona è morto», l'annuncio choc del Clarin: il mondo con il fiato sospeso (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paura in casa di Diego Armando Maradona: a poche settimane dall'operazione al cervello subita a Buenos Aires, il Pibe de Oro vive di nuovo ore di difficoltà nella sua casa argentina.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paura in casa di Diego Armando: a poche settimane dall'operazione al cervello subita a Buenos Aires, il Pibe de Oro vive di nuovo ore di difficoltà nella sua casa argentina....

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - fanpage : Diego #Maradona è morto a 60 anni dopo un arresto cardiaco - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - tBoRdErSz : raga è morto maradona non ci credo - flaviif1 : Io non ci credo Maradona non è morto -