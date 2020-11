Maradona e il suo amore per il Napoli | la festa per lo scudetto vinto nel 1990 – Il video

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelilconquistava il suo secondo, storico,. Una vittoria arrivata alla penultima giornata del campionato di Serie A, al termine di un entusiasmante testa a testa con il Milan. Un trionfo raggiunto con il contributo fondamentale di Diego Armando, morto oggi all’età di 60 anni. Il 29 aprile del 2020 il campione più amato dal popolo napoletano aveva postato sulla sua pagina Facebook unper ricordare quel momento epico con parole piene di gratitudine: «Quando dissi, qualche mese fa, che nessuno potrà mai raggiungere ciò che ho realizzato col, mi riferivo a questo, col San Paolo stracolmo di gente felice. L’ho detto, e lo ribadisco. Il tempo non cancella la storia del mio». Immagini che fanno il paio con quelle del 1987, ...

GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - virginiaraggi : A modo suo ha fatto una piccola rivoluzione, non solo nel calcio, a Napoli, in Argentina o nei posti più disparati…

Con Diego Armando Maradona va via anche una chiara idea di calcio. Un’idea non corretta e non professionalizzata fino all’asfissia.L'argentino torna nella citta' partenopea e subito si scatena l'euforia ...