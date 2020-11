Maradona e Cristiano Ronaldo: come le leggende conquistano i tifosi…avversari (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chi lo avrebbe mai detto che questo 2020, nei suoi ultimi mesi di vita, ci avrebbe fatto salutare uno dei più grandi calciatori di sempre: Diego Armando Maradona. Una perdita che colpisce tutti indistintamente, perché la rivalità davanti alla grandezza di un calciatore non vale nulla. Maradona non era solo il Dio del calcio o il vincitore di numerose trofei, ma un simbolo per una generazione che viveva di questo bellissimo sport. Chiunque, di qualsiasi squadra fosse, è nato con il nome di Maradona fissato nel cervello, perché uno con quella tecnica è difficile da dimenticare. Per un tifoso juventino è stata la bestia nera, per il Napoli un vero e proprio Re. È facile poter dire di “odiare” un giocatore solo perché è di un’altra squadra, ma alla fine dopo anni ti ricordi solo dei più forti, quelli che ti hanno fatto soffrire e imprecare ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chi lo avrebbe mai detto che questo 2020, nei suoi ultimi mesi di vita, ci avrebbe fatto salutare uno dei più grandi calciatori di sempre: Diego Armando. Una perdita che colpisce tutti indistintamente, perché la rivalità davanti alla grandezza di un calciatore non vale nulla.non era solo il Dio del calcio o il vincitore di numerose trofei, ma un simbolo per una generazione che viveva di questo bellissimo sport. Chiunque, di qualsiasi squadra fosse, è nato con il nome difissato nel cervello, perché uno con quella tecnica è difficile da dimenticare. Per un tifoso juventino è stata la bestia nera, per il Napoli un vero e proprio Re. È facile poter dire di “odiare” un giocatore solo perché è di un’altra squadra, ma alla fine dopo anni ti ricordi solo dei più forti, quelli che ti hanno fatto soffrire e imprecare ...

