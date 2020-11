Maradona, De Magistris: “Intitoliamogli stadio”. Proclamato lutto cittadino a Napoli (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!”. E’ il tweet del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, pubblicato pochi minuti fa, dopo una petizione partita su alcuni siti e da parte dei tifosi napoletani. Maradona, DeMa: “Intitoliamogli stadio”. Proclamato lutto cittadino a Napoli La richiesta del primo cittadino di intitolare a Maradona lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando!!”. E’ il tweet del sindaco di, Luigi de, pubblicato pochi minuti fa, dopo una petizione partita su alcuni siti e da parte dei tifosi napoletani., DeMa:La richiesta del primodi intitolare alo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

