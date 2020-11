Maradona | De Magistris | «Gli venga intitolato lo stadio di Napoli»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Propongo di intitolare lodia Diego Armando. Glielo dobbiamo”. Lo dichiara in una nota Clemente Mastella, dopo la scomparsa di Diego Armando, morto oggi a 60 anni. “Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento L'articolo