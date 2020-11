Maradona: come è morto, l'infarto a casa in convalescenza, inviate nove ambulanze (Di mercoledì 25 novembre 2020) Maradona è morto ieri all'età di 60 anni alle 13 (le 17 in Italia) a Buenos Aires dove stata trascorrendo la convalescenza dopo un'intervento al cervello. Matias... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 novembre 2020)ieri all'età di 60 anni alle 13 (le 17 in Italia) a Buenos Aires dove stata trascorrendo ladopo un'intervento al cervello. Matias...

Onorevole Pomicino, come ha accolto l’inaspettata morte di Maradona. “Maradona per Napoli e per il calcio internazionale è stato un unicum non ripetibile. In particolare non ripetibile per la città di ...

Morte di Maradona, secondo l'autopsia la causa è un'insufficienza cardiaca acuta

Oggi la camera ardente alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino. Per la cerimonia, una bandiera albiceleste sul feretro ...

