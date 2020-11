Maradona, avete mai visto la figlia? Ecco chi è l’attrice 33enne FOTO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lui è uno dei personaggi del mondo dello sport, e non solo, più amati, discussi ed osannati della storia. Diego Armando Maradona è un nome che mette ancora i brividi a tanti che hanno amato il calcio e non solo. Di lui sappiamo molto, anche del rapporto burrascoso con i suoi familiari argentini. Ma conoscete L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lui è uno dei personaggi del mondo dello sport, e non solo, più amati, discussi ed osannati della storia. Diego Armandoè un nome che mette ancora i brividi a tanti che hanno amato il calcio e non solo. Di lui sappiamo molto, anche del rapporto burrascoso con i suoi familiari argentini. Ma conoscete L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Donatel99436214 : @pomeriggio5 Per la bambina di 10 anni avete parlato 6 secondi per Maradona siete andati nel panico tutti adesso ce… - ImAnnaax : Raga avete sentito la notizia? Maradona è morto.. - fine__line_02 : Non avete idea di cosa voglia dire Maradona per noi di Napoli e non poterlo salutare con uno stadio pieno è tristissimo - visionaria_io : L'avete saputo prima vou, che i parenti #maradona - perikiziyy : Ma dove avete letto che è morto Maradona ? -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona avete Una pioggia di auguri a Maradona per i suoi 60 anni: “Mi avete commosso. Una piacevole sorpresa” IlFaroOnline.it Calcio mondiale in lutto, è morto Diego Maradona

Secondo quanto mostrano le immagini dei principali canali televisivi, diverse ambulanze sono gia’ presenti nella residenza dell’ex astro del calcio mondiale. Maradona aveva da poco compiuto 60 anni.

FLASH. E' morto Diego Armando Maradona

Nato a Lanus, in Argentina, nel 1960 Maradona aveva compiuto lo scorso 30 ottobre 60 anni. La notizia della sua morte arriva dall'Argentina e sta rimbalzando su tutti i media del mondo: secondo le ...

Secondo quanto mostrano le immagini dei principali canali televisivi, diverse ambulanze sono gia’ presenti nella residenza dell’ex astro del calcio mondiale. Maradona aveva da poco compiuto 60 anni.Nato a Lanus, in Argentina, nel 1960 Maradona aveva compiuto lo scorso 30 ottobre 60 anni. La notizia della sua morte arriva dall'Argentina e sta rimbalzando su tutti i media del mondo: secondo le ...