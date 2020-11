(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 'gol del' di Diego Armandoin Argentina-del 1986 fu narrato nel paese sudamericano da un grande cronista,. Uruguaiano di nascita,lavorava per...

4n1mo51t1som1n4 : Voglio piangere! Mamma mia! Che gol meraviglioso! Diego! Maradona! Sto piangendo, perdonatemi… Maradona, in una c… - GazzettaDelSud : #Maradona 'Aquilone cosmico', il gol del secolo contro l'Inghilterra raccontato da Victor Hugo Morales… - Gigithebeast1 : RT @ProfCampagna: È morto Diego Armando #Maradona. È morto l'aquilone cosmico. La leggenda del calcio. Il Genio. Sono sconvolto. Ti ringra… - EuropaCalcio : Diego Armando #Maradona, l'aquilone cosmico che ha vissuto come voleva - #EuropaCalcio - GioeleAnni : Aquilone cosmico, libero, nel cielo. #Maradona #AD10S -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Aquilone

Gazzetta del Sud

La storia di Diego Armando Maradona passa, anche, per i suoi gol. La storia del più grande giocatore di tutti i tempi scorre come la palla fa sul campo, fino a terminare la sua corsa in ...DIEGO ARMANDO MARADONA - Victor Hugo Morales lo aveva soprannominato "aquilone cosmico" nel 1986, quando segna ...