Malagò | “Hai fatto la storia del calcio Lo sport italiano ti abbraccia Ciao Maradona”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presidente del Coni, Giovanni, ricorda su Twitter Diego Armando Maradona, morto oggi in Argentina.ladel, tu sei la. Sei stato un’icona per il mondo e per Napoli, il più forte calciatore mai visto. Rappresenti l’eternità. LotiDiego. Hailadel #, tu sei la. Sei stato un’icona per il mondo e per Napoli, il più forte calciatore mai visto. Rappresenti l’eternità. LotiDiego #Maradona pic.twitter.com/ElpwEeJl9Y — Giovanni ...