Maggino Benessere Italia | Avviata revisione strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il concetto principale da cui partire per ragionare sulla sostenibilità e sul futuro delle nostre città è quello di resilienza. Per essere resilienti bisogna capire quali sono le fragilità, solo così riusciremo ad intervenire per consentire a tutto il paese di essere pronto ad eventi non sempre prevedibili". Così Filomena, presidente della Cabina di regia, in occasione del Sustainability day Acea 2020. "In fondo - ha aggiunto - l'epidemia che abbiamo vissuto e che è stata particolarmente aggressiva, si è trasformata in emergenza sanitaria perché eravamo fragili su diverse questioni". "Se vogliamo comprendere realmente questa lezione dobbiamo ridurre le fragilità - ha proseguito - e questo è lo spirito che sta guidando la cabina di regia...