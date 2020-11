“Madonna è morta”, migliaia di fan nel panico scambiano il nome della popstar con quello di Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri pomeriggio TG Com e Barbara d’Urso hanno dato per primi la triste notizia della morte di Diego Armando Maradona. Tutta Italia ha ricordato la leggenda del calcio, soprattutto i napoletani, che veneravano lo sportivo quasi come San Gennaro. In USA (e non solo) però molti fan di Madonna sono andati nel panico pensando fosse morta la regina del pop, questo a causa della somiglianza tra il suo nome e quello del calciatore argentino. In poche ore e con oltre 85.000 tweet (arrivati a 120.000 in tarda serata) il nome di Madonna è finito tra i primi posti delle tendenze di Twitter US, proprio a causa di questa confusione. La Ciccone in questo momento… Madonna, su Twitter pensano che sia morta. Words can’t explain how I’m feeling right now, the best ever. RIP Madonna ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri pomeriggio TG Com e Barbara d’Urso hanno dato per primi la triste notiziamorte di Diego Armando. Tutta Italia ha ricordato la leggenda del calcio, soprattutto i napoletani, che veneravano lo sportivo quasi come San Gennaro. In USA (e non solo) però molti fan di Madonna sono andati nelpensando fosse morta la regina del pop, questo a causasomiglianza tra il suodel calciatore argentino. In poche ore e con oltre 85.000 tweet (arrivati a 120.000 in tarda serata) ildi Madonna è finito tra i primi posti delle tendenze di Twitter US, proprio a causa di questa confusione. La Ciccone in questo momento… Madonna, su Twitter pensano che sia morta. Words can’t explain how I’m feeling right now, the best ever. RIP Madonna ...

saltnbvrn : RT @ABedsideTable: Dayane:'Grandi Fratellu, per favore meti una Madonna' MORTA #GFVIP - ABedsideTable : Dayane:'Grandi Fratellu, per favore meti una Madonna' MORTA #GFVIP - carezzaveloce : RT @RebsRebssss: Oppini: 'Mi auguro che questo compleanno faccia passare tutte le tue paure' Eligreg: 'no ma non deprimente' Oppini: 'nono,… - WanHeda1598 : RT @RebsRebssss: Oppini: 'Mi auguro che questo compleanno faccia passare tutte le tue paure' Eligreg: 'no ma non deprimente' Oppini: 'nono,… - Methamorphose30 : RT @RebsRebssss: Oppini: 'Mi auguro che questo compleanno faccia passare tutte le tue paure' Eligreg: 'no ma non deprimente' Oppini: 'nono,… -