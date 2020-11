Lutto per Iva Zanicchi, l’addio all’amato fratello: impossibile trattenere le lacrime (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo il Covid che l’ha debilitata fortemente, il ricovero in ospedale e la successiva guarigione, ora un’altra tragedia ha colpito Iva Zanicchi foto facebookE’ venuto a mancare il fratello di Iva Zanicchi, oggi mercoledì 25 novembre, a Vimercate, il paese di Iva. Antonio Zanicchi, 77 anni, soffriva di problemi al cuore da molti anni. Nei giorni scorsi, più o meno quando anche Iva si è ammalata, lui è stato ricoverato in ospedale, ma la situazione è peggiorata nelle ultime 48 ore, precipitando oggi definitivamente. Iva aveva parlato di lui proprio qualche giorno fa a Fuori dal Coro e aveva detto di voler donare il plasma per salvare altre persone, perché anche il fratello cardiopatico era ricoverato nell’ospedale di Vimercate. Non si ha certezza, però, se il fratello ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo il Covid che l’ha debilitata fortemente, il ricovero in ospedale e la successiva guarigione, ora un’altra tragedia ha colpito Ivafoto facebookE’ venuto a mancare ildi Iva, oggi mercoledì 25 novembre, a Vimercate, il paese di Iva. Antonio, 77 anni, soffriva di problemi al cuore da molti anni. Nei giorni scorsi, più o meno quando anche Iva si è ammalata, lui è stato ricoverato in ospedale, ma la situazione è peggiorata nelle ultime 48 ore, precipitando oggi definitivamente. Iva aveva parlato di lui proprio qualche giorno fa a Fuori dal Coro e aveva detto di voler donare il plasma per salvare altre persone, perché anche ilcardiopatico era ricoverato nell’ospedale di Vimercate. Non si ha certezza, però, se il...

Ha lottato fino all'ultimo, come era abituato a fare in ogni circostanza non solo sportiva, contro una malattia subdola e implacabile. Nella tarda mattinata di mercoledì si è spento a 58 anni Sergio L ...

Grave lutto per Iva Zanicchi, il dramma della cantante: morto il fratello positivo al Coronavirus. Non ce l’ha fatta il fratello di Iva Zanicchi che aveva contratto il Coronavirus: lo ha annunciato ...

