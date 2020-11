Lutto nel mondo del cinema | il grande attore sconvolto dal lutto Mistero sul decesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020)neldelper la scomparsa del fratello di uno dei pilastri di Hollywood e ispirazione per la creazione del personaggio di Michael O’Keefe, Danny Noonan, nel film Palla da golf, diretto da Harold Ramis e co-scritto da Douglas Kenney e Brian Doyle-Murray “È con il cuore più pesante che annunciamo la scomparsa della nostra leggenda. È stato Ed che ha introdotto la famiglia Murray a questo meraviglioso gioco del golf – facendo caddie all’Indian Hills Country Club – all’età di 10 anni. Ed è stato il destinatario della borsa di studio Evans nel 1963, mentre frequentava la Northwestern University – una borsa di studio assegnata ai caddie di golf – una trama familiare che è servita come ispirazione per il personaggio di Danny Noonan in ‘Caddyshack’ quando Brian Doyle-Murray ha scritto l’iconica sceneggiatura ...