L’uomo che non ama anziani e napoletani: “schifato da chi vive nell’immondizia” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Niccolo Fraschini ha offeso gli anziani in un post su Facebook ma a marzo si era scagliato contro i napoletani. niccolo fraschiniChe cosa abbia fatto di buono per i suoi concittadini pavesi lo sapranno solo loro, ma a leggere i post del consigliere della lista civica Pavia Prima (vicina al centrodestra) sembra quasi che il giovane politico abbia bisogno di qualche colpo ad effetto perché si possa parlare un pò di lui. Ma ha scelto un modo volgare per farsi pubblicità: prima si è scagliato contro i napoletani, poi contro gli anziani. Facciamo un passo indietro: era marzo, in piena prima ondata di coronavirus e relativo lockdown. La Romania lo denunciò per le parole indirizzate anche a loro. Fraschini cancellò subito il post ma era troppo tardi. Parlando dei napoletani, in piena ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Niccolo Fraschini ha offeso gliin un post su Facebook ma a marzo si era scagliato contro i. niccolo fraschiniChe cosa abbia fatto di buono per i suoi concittadini pavesi lo sapranno solo loro, ma a leggere i post del consigliere della lista civica Pavia Prima (vicina al centrodestra) sembra quasi che il giovane politico abbia bisogno di qualche colpo ad effetto perché si possa parlare un pò di lui. Ma ha scelto un modo volgare per farsi pubblicità: prima si è scagliato contro i, poi contro gli. Facciamo un passo indietro: era marzo, in piena prima ondata di coronavirus e relativo lockdown. La Romania lo denunciò per le parole indirizzate anche a loro. Fraschini cancellò subito il post ma era troppo tardi. Parlando dei, in piena ...

